15.02.2017 11:27

В рамках акции «#ЯСлужил» открыт конкурс «Как #ЯСлужил» на лучшую историю об интересных случаях, необычных встречах во время армейской службы. Свои истории участники могут размещать в специально созданном разделе обсуждения.

Публикуйте свои фотографии и истории о службе, не забывайте ставить хэштег #ЯСлужил. Авторы самых необычных и интересных историй получат специальные призы ко Дню защитника Отечества от бренда Армия России – серию лимитированных дизайнерских футболок с доставкой по России.