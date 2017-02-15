8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Расскажи всем, как ты служил – получи приз от армии России

15.02.2017 11:27

YaSluzhilВ рамках акции «#ЯСлужил» открыт конкурс «Как #ЯСлужил» на лучшую историю об интересных случаях, необычных встречах во время армейской службы. Свои истории участники могут размещать в специально созданном разделе обсуждения.
Публикуйте свои фотографии и истории о службе, не забывайте ставить хэштег #ЯСлужил. Авторы самых необычных и интересных историй получат специальные призы ко Дню защитника Отечества от бренда Армия России – серию лимитированных дизайнерских футболок с доставкой по России.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Февраля 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»