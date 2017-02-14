Урок мужества в Кондратьевской школе (ВИДЕО)
Урок мужества, посвященный Дню памяти воина-интернационалиста, прошел сегодня в школе пос. Кондратьево. Для ребят его провели сотрудники пограничной службы в г. Выборге. В мероприятии участвовали служебные собаки.
Как прошёл урок – смотрите сегодня в программе «Город. Новости по-выборгски» на телеканале МАТЧ ТВ в 18:10 и канале ТНТ в 19 часов.
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