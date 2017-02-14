Урок мужества в Кондратьевской школе (ВИДЕО)

14.02.2017 17:23

Урок мужества, посвященный Дню памяти воина-интернационалиста, прошел сегодня в школе пос. Кондратьево. Для ребят его провели сотрудники пограничной службы в г. Выборге. В мероприятии участвовали служебные собаки.

Как прошёл урок – смотрите сегодня в программе «Город. Новости по-выборгски» на телеканале МАТЧ ТВ в 18:10 и канале ТНТ в 19 часов.