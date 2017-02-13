15 февраля в Сквере мужества состоится торжественно-траурный митинг

13.02.2017 10:16

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В память об этом событии, а также о 25 тысячах россиян, погибших в вооружённых конфликтах за пределами страны, в России начиная с 2011 года отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В среду, 15 февраля 2017 года, в Выборге, в Сквере мужества, состоится торжественно-траурный митинг. Его участниками станут ветераны ВОВ и Вооруженных Сил, вдовы и матери погибших воинов-интернационалистов, военнослужащие, школьники, студенты.