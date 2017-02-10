Как жители Выборга сохраняют свое здоровье? (ВИДЕО)
В канун Всемирного дня больного, который отмечается 11 февраля, мы вышли на улицы Выборга, чтобы спросить горожан о здоровье. Многие из них с удовольствием поделились своими секретами…
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