Башня Олафа в Выборге закрывается на реставрацию (ВИДЕО)
Башня святого Олафа в Выборге закрывается на реставрацию уже с 13 февраля. Жители и гости Выборга в эти выходные имеют последнюю возможность посетить объект Выборгского замка и посмотреть на город с высоты птичьего полета. С понедельника вход на башню для горожан и туристов полностью ограничат.
12 февраля по случаю закрытия объекта в Выборгском замке состоится театрализованное представление. Начало в 16:00.
Напомним, по итогам проведенного Министерством культуры России конкурса, реставрировать башню Олафа будет петербургская реставрационно-строительная компания «Меандр». По предварительным расчетам, потребуется почти два года, чтобы полностью привести объект в порядок.
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