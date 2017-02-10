Башня Олафа в Выборге закрывается на реставрацию (ВИДЕО)

10.02.2017 15:47

Башня святого Олафа в Выборге закрывается на реставрацию уже с 13 февраля. Жители и гости Выборга в эти выходные имеют последнюю возможность посетить объект Выборгского замка и посмотреть на город с высоты птичьего полета. С понедельника вход на башню для горожан и туристов полностью ограничат.

12 февраля по случаю закрытия объекта в Выборгском замке состоится театрализованное представление. Начало в 16:00.

Напомним, по итогам проведенного Министерством культуры России конкурса, реставрировать башню Олафа будет петербургская реставрационно-строительная компания «Меандр». По предварительным расчетам, потребуется почти два года, чтобы полностью привести объект в порядок.