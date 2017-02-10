Начальник Выборгской таможни: «Флешмоб с гробом устроили люди с обостренной психикой!» (ВИДЕО)

10.02.2017 14:07

От кого получила «подарочек» в виде гроба с табличкой Выборгская таможня, предстоит выяснить следствию. Сейчас расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.

Напомним, 9 февраля в Выборге возле магазина напротив здания ведомства на ул. Большой Каменной появился закрытый гроб. Текст на табличке: «Спасибо Выборгской таможне и Ястребову. В этом гробу перевозчики и таможенные брокеры Выборга. Даешь в 2017 году еще больше КТС, ЦПР, СПР и усилений».

Начальник Выборгской таможни Александр Ястребов сегодня прокомментировал инцидент. Проанализировав ситуацию, он скорее связывает «флешмоб» с усилением контроля на пассажирских направлениях, нежели с действиями таможни в отношении участников внешнеэкономической деятельности.

Руководство Выборгской таможни рекомендует тем, кто имеет какие-либо жалобы, действовать цивилизованно. Обращаться непосредственно в ведомство или прокуратуру.