Начальник Выборгской таможни: «Флешмоб с гробом устроили люди с обостренной психикой!» (ВИДЕО)
От кого получила «подарочек» в виде гроба с табличкой Выборгская таможня, предстоит выяснить следствию. Сейчас расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.
Напомним, 9 февраля в Выборге возле магазина напротив здания ведомства на ул. Большой Каменной появился закрытый гроб. Текст на табличке: «Спасибо Выборгской таможне и Ястребову. В этом гробу перевозчики и таможенные брокеры Выборга. Даешь в 2017 году еще больше КТС, ЦПР, СПР и усилений».
Начальник Выборгской таможни Александр Ястребов сегодня прокомментировал инцидент. Проанализировав ситуацию, он скорее связывает «флешмоб» с усилением контроля на пассажирских направлениях, нежели с действиями таможни в отношении участников внешнеэкономической деятельности.
Руководство Выборгской таможни рекомендует тем, кто имеет какие-либо жалобы, действовать цивилизованно. Обращаться непосредственно в ведомство или прокуратуру.
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