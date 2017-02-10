Подать документы для регистрации права собственности теперь можно в электронном виде
10.02.2017 12:38
Приём документов для государственной регистрации прав на недвижимость в электронном виде начала вести Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. Для этого на сайте Росреестра запущены сервисы «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», а также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». С их помощью можно получить актуальную информацию из Единого государственного реестра недвижимости. Также на сайте открыта информация о ходе оказания услуги; есть возможность проверить корректность электронной подписи и распечатать полученную в электронном виде выписку.
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