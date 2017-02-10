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Приставы предупреждают о массовой мошеннической рассылке

10.02.2017 12:28

FSSP 800x600Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код. Текст письма сообщения может выглядеть следующим образом:
«Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.
Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c...
С наилучшими пожеланиями, ФССП России.
Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.
По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.»
При переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами. Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения. В случае заражения компьютера ФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы.

Источник: пресс-служба ФССП России

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