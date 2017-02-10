Приставы предупреждают о массовой мошеннической рассылке
Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код. Текст письма сообщения может выглядеть следующим образом:
«Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.
Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c...
С наилучшими пожеланиями, ФССП России.
Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.
По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.»
При переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами. Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения. В случае заражения компьютера ФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы.
Источник: пресс-служба ФССП России
Более новые статьи:
- Как жители Выборга сохраняют свое здоровье? (ВИДЕО)
- Башня Олафа в Выборге закрывается на реставрацию (ВИДЕО)
- Опубликован перечень предметов и продуктов питания, запрещенных в исправительных учреждениях
- Начальник Выборгской таможни: «Флешмоб с гробом устроили люди с обостренной психикой!» (ВИДЕО)
- Подать документы для регистрации права собственности теперь можно в электронном виде
Более старые статьи:
- По решению суда «Рыбстандарт» должен освободить незаконно занятый лесной участок
- В Приветнинском появился двухэтажный фельдшерско-акушерский пункт (ВИДЕО)
- Фельдшер Людмила Штрыкова: я ждала этого дня 36 лет! (ВИДЕО)
- Выборгский клуб «Ясень» предлагает «побывать» в разных странах мира (ВИДЕО)
- Прогноз погоды на 10 февраля
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Перекресток у «Гдыни» оборудуют новыми знаками, светофорами и разметкой
- За прошедшие праздники через пункты пропуска Выборгской таможни проследовало 128 тысяч человек
- В Ленинградской области введут штрафы за терпимость к борщевику
- Обновился перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
- Выбран гимн Ленинградской области