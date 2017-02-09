Поезд "Лев Толстой" изменит расписание с 26 марта

09.02.2017 12:40

Расписание движения поезда №32/31 «Лев Толстой» сообщением Москва – Хельсинки изменится с 26 марта в связи с переходом на летнее время.

С 26 марта по 19 июня 2017 года поезд будет курсировать по следующему расписанию:

отправление из Москвы – в 23:10

остановки на станциях Тверь – в 01:10 (1 минута),

Санкт-Петербург-Ладожский – 05:46 (15 минут),

Выборг – 07:54 (40 минут),

Вайниккала – 09:14 (60 минут),

Коувола – 11:09 (2 минуты),

Лахти – 11:58 (2 минуты),

Тиккурила – 12:53 (1 минута),

Пасила-Пасс. – 13:29 (2 минуты).

Прибытие в Хельсинки – в 13:37.

отправление из Хельсинки – в 18:47

остановки на станциях Пасила – в 18:52 (1 минута),

Тиккурила – 19:02 (1 минута),

Лахти – 19:52 (2 минуты),

Коувола – 20:32 (3 минуты),

Вайниккала – 21.30 (45 минут),

Выборг – 22:56 (40 минут),

Санкт-Петербург Ладожский – 01:18 (35 минут),

Тверь – 06:50 (1 минута).

Прибытие в Москву – в 09:19.

По территории России указано московское время, по территории Финляндии – финское.

Источник: fontanka.fi