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Поезд "Лев Толстой" изменит расписание с 26 марта

09.02.2017 12:40

Poezd Lev TolstoiРасписание движения поезда №32/31 «Лев Толстой» сообщением Москва – Хельсинки изменится с 26 марта в связи с переходом на летнее время.
С 26 марта по 19 июня 2017 года поезд будет курсировать по следующему расписанию:

отправление из Москвы – в 23:10

остановки на станциях Тверь – в 01:10 (1 минута),
Санкт-Петербург-Ладожский – 05:46 (15 минут),
Выборг – 07:54 (40 минут),
Вайниккала – 09:14 (60 минут),
Коувола – 11:09 (2 минуты),
Лахти – 11:58 (2 минуты),
Тиккурила – 12:53 (1 минута),
Пасила-Пасс. – 13:29 (2 минуты).
Прибытие в Хельсинки – в 13:37.

отправление из Хельсинки – в 18:47

остановки на станциях Пасила – в 18:52 (1 минута),
Тиккурила – 19:02 (1 минута),
Лахти – 19:52 (2 минуты),
Коувола – 20:32 (3 минуты),
Вайниккала – 21.30 (45 минут),
Выборг – 22:56 (40 минут),
Санкт-Петербург Ладожский – 01:18 (35 минут),
Тверь – 06:50 (1 минута).
Прибытие в Москву – в 09:19.

По территории России указано московское время, по территории Финляндии – финское.

Источник: fontanka.fi

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