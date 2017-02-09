Поезд "Лев Толстой" изменит расписание с 26 марта
Расписание движения поезда №32/31 «Лев Толстой» сообщением Москва – Хельсинки изменится с 26 марта в связи с переходом на летнее время.
С 26 марта по 19 июня 2017 года поезд будет курсировать по следующему расписанию:
отправление из Москвы – в 23:10
остановки на станциях Тверь – в 01:10 (1 минута),
Санкт-Петербург-Ладожский – 05:46 (15 минут),
Выборг – 07:54 (40 минут),
Вайниккала – 09:14 (60 минут),
Коувола – 11:09 (2 минуты),
Лахти – 11:58 (2 минуты),
Тиккурила – 12:53 (1 минута),
Пасила-Пасс. – 13:29 (2 минуты).
Прибытие в Хельсинки – в 13:37.
отправление из Хельсинки – в 18:47
остановки на станциях Пасила – в 18:52 (1 минута),
Тиккурила – 19:02 (1 минута),
Лахти – 19:52 (2 минуты),
Коувола – 20:32 (3 минуты),
Вайниккала – 21.30 (45 минут),
Выборг – 22:56 (40 минут),
Санкт-Петербург Ладожский – 01:18 (35 минут),
Тверь – 06:50 (1 минута).
Прибытие в Москву – в 09:19.
По территории России указано московское время, по территории Финляндии – финское.
Источник: fontanka.fi
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