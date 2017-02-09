В преддверии 23 февраля Минобороны запускает акцию #ЯСлужил

09.02.2017 12:25

Минобороны запускает акцию #ЯСлужил. В ней могут принять участие все, кто защищал Родину в разное время. Военное ведомство предлагает поделиться своими историями, фотографиями и видео, рассказывающими о днях службы в социальных сетях, с хэштэгом #ЯСлужил. Акция посвящена Дню защитника Отечества. В Минобороны надеется, что она объединит всех защитников страны, вне зависимости от того, в каких родах войск они служили.