Кто на законном основании может не платить за детский сад?

09.02.2017 10:34

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» установлена дополнительная социальная гарантия для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для детей с туберкулезной интоксикацией. Плата за присмотр и уход за такими детьми, обучающимися в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, не взимается – разъяснили нам в Выборгской городской прокуратуре.