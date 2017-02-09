Кто на законном основании может не платить за детский сад?
09.02.2017 10:34
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» установлена дополнительная социальная гарантия для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для детей с туберкулезной интоксикацией. Плата за присмотр и уход за такими детьми, обучающимися в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, не взимается – разъяснили нам в Выборгской городской прокуратуре.
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