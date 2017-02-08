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Областная прокуратура - против коррупции в земельной сфере

08.02.2017 10:48

Domik Trava800x600С коррупцией в сфере земельных отношений разберется прокуратура Ленинградской области. 8 февраля ведомство открывает тематическую горячую линию. В течение трех дней с 9 до 17 часов от жителей региона ждут звонков на номер 8 (812) 609-96-66.
Если вам известны факты нарушений при распоряжении земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, сообщите об этом на горячую линию. Можно рассказать о несоблюдении порядка и сроков предоставления земли, использовании личных связей, нарушениях при продаже. Полученная информация, в том числе анонимная, будет использоваться при проведении надзорных мероприятий.

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