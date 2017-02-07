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Ушел из жизни ветеран выборгского спорта Александр Морозов

07.02.2017 12:20

Alexander Morozov3 февраля на 91-м году жизни скончался Александр Морозов, подполковник в отставке, человек, воспитавший более ста спортсменов-разрядников и мастеров спорта. Александр Владимирович с 1943 по 1975-й год служил в рядах Советской Армии. Долгое время работал начальником физподготовки дивизии. Неоднократно был награжден боевыми и правительственными наградами. После службы в армии многие годы занимал должность председателя добровольного спортивного общества «Труд». Являлся отличником физической культуры и спорта.
Вся спортивная общественность Выборгского района скорбит по поводу кончины Александра Владимировича и приносит соболезнования родным и близким.
Прощание с Александром Морозовым состоится 8 февраля в 11 часов у городского морга.

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