Ушел из жизни ветеран выборгского спорта Александр Морозов

07.02.2017 12:20

3 февраля на 91-м году жизни скончался Александр Морозов, подполковник в отставке, человек, воспитавший более ста спортсменов-разрядников и мастеров спорта. Александр Владимирович с 1943 по 1975-й год служил в рядах Советской Армии. Долгое время работал начальником физподготовки дивизии. Неоднократно был награжден боевыми и правительственными наградами. После службы в армии многие годы занимал должность председателя добровольного спортивного общества «Труд». Являлся отличником физической культуры и спорта.

Вся спортивная общественность Выборгского района скорбит по поводу кончины Александра Владимировича и приносит соболезнования родным и близким.

Прощание с Александром Морозовым состоится 8 февраля в 11 часов у городского морга.