Работает горячая линия по вопросам интернет-торговли

07.02.2017 10:35

Управлением Роспотребнадзора по Ленобласти организована работа горячей линии по вопросам интернет-торговли в Ленинградской области. Она проходит с 6 по 20 февраля 2017 года. Специалисты проконсультируют потребителей по вопросам приобретения товаров и услуг через Интернет, возврата товаров.

Звонки принимаются от жителей области по телефонам:

365-47-05 (специалисты отдела защиты прав потребителей)

448-05-46, 448-05-11 (специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»).

В Выборгском районе консультацию проведут специалисты территориального отдела Роспотребнадзора по телефону 8 (81378) 2-62-13.