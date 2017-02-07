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Работает горячая линия по вопросам интернет-торговли

07.02.2017 10:35

Internet PokupkiУправлением Роспотребнадзора по Ленобласти организована работа горячей линии по вопросам интернет-торговли в Ленинградской области. Она проходит с 6 по 20 февраля 2017 года. Специалисты проконсультируют потребителей по вопросам приобретения товаров и услуг через Интернет, возврата товаров.
Звонки принимаются от жителей области по телефонам:
365-47-05 (специалисты отдела защиты прав потребителей)
448-05-46, 448-05-11 (специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»).
В Выборгском районе консультацию проведут специалисты территориального отдела Роспотребнадзора по телефону 8 (81378) 2-62-13.

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