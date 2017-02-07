В Выборге ужесточается контроль за недостроенным жильем
В Выборгском районе Ленобласти создана рабочая группа по контролю за недостроенным жильем. В нее вошли профильные специалисты районной администрации. Созданная структура позволит вести более жесткий контроль ситуации, связанной с долевым строительством многоквартирных домов, несмотря на то, что надзор в этой области – это полномочия уровня субъекта Федерации.
Представители администрации Выборгского района также принимают участие в работе областной комиссии, занимающейся вопросами поддержки пострадавших участников долевого строительства.
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