В Выборге ужесточается контроль за недостроенным жильем

07.02.2017 10:22

В Выборгском районе Ленобласти создана рабочая группа по контролю за недостроенным жильем. В нее вошли профильные специалисты районной администрации. Созданная структура позволит вести более жесткий контроль ситуации, связанной с долевым строительством многоквартирных домов, несмотря на то, что надзор в этой области – это полномочия уровня субъекта Федерации.

Представители администрации Выборгского района также принимают участие в работе областной комиссии, занимающейся вопросами поддержки пострадавших участников долевого строительства.