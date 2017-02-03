ГИМС: выход на лед Финского залива и Вуоксы особо опасен
Выход на лед опасен - напомнил старший государственный инспектор Выборгского отделения ГИМС Сергей Нечаин в ходе совещания с главами администраций городских и сельских поселений. Он обозначил наиболее неблагоприятные в этом зимнем сезоне районы. Тревожная обстановка остается на водоемах Приморского, Полянского поселений и на реке Вуоксе. Перепады температур делают ледовую обстановку нестабильной. Старший инспектор ГИМС рассказал о том, что в районе продолжается надзорно-профилактическая операция «Зимняя рыбалка», в рамках которой осуществляются обходы береговых линий.
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