ГИМС: выход на лед Финского залива и Вуоксы особо опасен

03.02.2017 13:07

Выход на лед опасен - напомнил старший государственный инспектор Выборгского отделения ГИМС Сергей Нечаин в ходе совещания с главами администраций городских и сельских поселений. Он обозначил наиболее неблагоприятные в этом зимнем сезоне районы. Тревожная обстановка остается на водоемах Приморского, Полянского поселений и на реке Вуоксе. Перепады температур делают ледовую обстановку нестабильной. Старший инспектор ГИМС рассказал о том, что в районе продолжается надзорно-профилактическая операция «Зимняя рыбалка», в рамках которой осуществляются обходы береговых линий.