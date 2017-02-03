Заявку на получение «дальневосточного гектара» можно подать через МФЦ

03.02.2017 12:42

Девять заявок на получение «дальневосточного гектара» подали жители Ленинградской области. Из Санкт-Петербурга поступило 70 заявок. Заявление можно подать в любом многофункциональном центре, в том числе в Выборгском районе.

Напомним, 1 февраля стартовал третий этап реализации федерального закона. Теперь каждый россиянин вправе выбрать участок земли с помощью информационной системы «На Дальний Восток РФ» в любом из девяти регионов Дальневосточного федерального округа. На полученном гектаре можно организовать бизнес, построить дом, заняться сельским хозяйством.

Напомним, в Выборгском районе работает филиал областного центра в Выборге и отделы в Светогорске, Приморске и поселке Рощино.