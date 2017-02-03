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Доступная среда: как инвалиду попасть в прокуратуру?

03.02.2017 12:35

invalid 03 02 17Насколько доступна среда в Выборгской прокуратуре, выяснила выборжанка Ирина Добролюбская. Женщина, являющаяся инвалидом I группы, сегодня побывала на приёме у заместителя городского прокурора. Она пожаловалась на плесень, распространившуюся по её квартире в доме № 4 на Московском проспекте. Заявителю пообещали провести проверку. Но Ирина Добролюбская посетовала на то, что ей пришлось лично явиться в прокуратуру для подачи жалобы в письменном виде - хотя сотрудники ведомства и помогали выборжанке преодолевать ступени на входе в помещение. Как выяснилось, в прокуратуре есть специальный ящик для заявлений. Представители маломобильных групп населения могут направлять их туда через своих знакомых, чтобы не осложнять себе жизнь. Ни одна жалоба не останется без внимания, заверили нас в ведомстве.
К этой ситуации мы вернёмся в ближайших выпусках программы «Город. Новости по-выборгски».

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