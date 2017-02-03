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100-летнее здание бывшей военной комендатуры в Выборге куплено частным лицом

03.02.2017 10:37

komendaturaЗдание бывшей военной комендатуры Выборгского гарнизона продано. Об этом нам рассказали в районной администрации.
Нежилое здание 1917 года постройки было включено в план-программу приватизации год тому назад. Его общая площадь составляет почти 600 кв. м. Площадь земельного участка, на котором оно находится, 777 кв. м.
30 декабря минувшего года состоялись публичные торги по продаже муниципального имущества. Их победителем стало частное лицо, предложившее за объект 9 млн 272 тыс. рублей. Договор купли-продажи был подписан 12 января. Победителю передан пакет документов для регистрации права собственности на здание бывшей военной комендатуры Выборгского гарнизона. О том, как оно будет использоваться новым владельцем, ничего не известно.

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