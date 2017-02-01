Загранпаспорт нового образца можно будет оформить в МФЦ

01.02.2017 16:14

С осени заграничный биометрический паспорт можно будет оформить и в многофункциональных центрах госуслуг. Поручение об этом дал кабмину президент России Владимир Путин, сообщает Фонтанка.фи.

Правительство должно до середины осени обеспечить возможность оформления и выдачи в МФЦ заграничных паспортов граждан с электронным носителем информации. О завершении соответствующих мероприятий, «предусмотрев необходимые для этого технические требования к оборудованию и помещениям», Кабмин должен отчитаться до 15 октября.

Напомним, с 1 февраля 2017 года граждане могут получать в МФЦ гражданские паспорта и загранпаспорта старого образца.

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