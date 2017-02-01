Стоимость путевки в лагерь частично компенсируют всем родителям

01.02.2017 15:58

С 2017 года компенсация частичной стоимости путевки будет предоставляться за счет бюджета Ленинградской области, вне зависимости от места работы родителя (опекуна) и составит 12 600 рублей для всех родителей. Теперь не будет разделения компенсации на категории «Бюджет» и «Внебюджет».

Право на частичную компенсацию стоимости путевок в лагеря автономного учреждения «Детские оздоровительные лагеря» имеют работающие родители (законные представители) детей, зарегистрированных на территории Ленинградской области, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), со сроком пребывания в смену до 21 дня.

Для получения компенсации необходимо предоставление оригинала справки с места работы о том, что родитель (опекун), на которого оформлена путевка, работает в организации по настоящее время.