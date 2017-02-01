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С 1 февраля билет на электричку можно приобрести через мобильное приложение «Пригород»

01.02.2017 10:22

Prilozhenie prigorodС 1 февраля через мобильное приложение «Пригород» можно оформить билеты на все пригородные поезда Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Мобильное приложение позволяет пассажирам оформить не только электронный билет на пригородный поезд за полную стоимость, но и билет на ребенка, квитанцию на провоз велосипедов, живности и ручной клади.
Также в приложении можно посмотреть актуальное расписание и информацию о стоимости проезда, воспользоваться личным кабинетом с возможностью просмотра часто используемых маршрутов и истории покупок билетов.
Приобретаемые проездные документы направляются копией на почтовый электронный адрес пассажира, указанный при регистрации в приложении.
Приложение «Пригород» доступно для бесплатного скачивания на Google Play и AppStore.


Распечатывать бумажный билет пассажиру не обязательно, необходимо сохранить электронный билет непосредственно на устройстве сразу после приобретения.
Добавим, 6 и 13 февраля на Финляндском и Балтийском вокзалах сотрудники ОАО «СЗППК» ответят на все вопросы пассажиров по использованию мобильного приложения «Пригород».

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