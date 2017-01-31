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Бесплатная приватизация жилья в России завершается 28 февраля

31.01.2017 16:26

privatizaciaВ России завершается бесплатная приватизация жилья. У большинства граждан осталось мало времени, чтобы оформить свои квартиры и дома в собственность бесплатно.
Сделать это можно до 28 февраля 2017 года включительно. Однако для некоторых категорий предусмотрено исключение. До 2020 года продлена бесплатная приватизация для жителей Крыма и Севастополя, для проживающих в аварийном жилье, если его признали таковым до 2012 года, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Люди, не воспользовавшиеся правом на приватизацию помещений, могут бессрочно владеть и пользоваться ими по договору социального найма.

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