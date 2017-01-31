С 1 февраля заменить внутренний паспорт можно в многофункциональном центре

31.01.2017 16:11

С 1 февраля в Многофункциональном центре будут предоставлять услугу по выдаче внутренних паспортов граждан Российской федерации. Правда, услуга осуществляется лишь в случае замены уже существующего главного документа.

Для получения услуги заявителям необходимо обратиться в ближайший центр «Мои документы» с подлежащим замене паспортом, заявлением и двумя фотографиями размером 35x45, а также оплатить государственную пошлину и предоставить документы для проставления отметок (свидетельство о заключении брака, свидетельства о рождении детей, документы воинского учета).

Тем, кто получает паспорт гражданина РФ впервые, необходимо обращаться в УМВД.

Напомним, в Выборгском районе функционируют: филиал областного центра в Выборге и отделы в Светогорске, Приморске, поселке Рощино.