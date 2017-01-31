В феврале россиян ждут длинные выходные

31.01.2017 12:40

Дополнительные выходные ждут россиян в феврале. Об этом сообщили в Роструде. В ведомстве напомнили, что на День защитника Отечества отдыхать мы будем четыре дня подряд - с 23 по 26 февраля. Это стало возможным благодаря тому, что ранее выходной день 1 января постановлением правительства был перенесен на пятницу, 24 февраля. Между тем, в марте длинных выходных ждать не приходится. 8 марта, Международный женский день, выпадает в этом году на среду, поэтому он просто разрывает рабочую неделю.