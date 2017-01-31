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В центре занятости помогают бывшим сотрудникам «Выборг-банка»

31.01.2017 12:14

Center ZanyatostiВ Выборгском филиале областного центра занятости населения контролируют процесс трудоустройства сокращенных работников «Выборг-банка». Напомним, 7 сентября прошлого года лицензия публичного акционерного общества была отозвана, и 28 декабря все 144 сотрудника лишились рабочих мест. Как рассказала директор Выборгского филиала «Центр занятости населения Ленобласти» Маргарита Финогенова, за это время была проведена большая работа по их трудоустройству. Непосредственно в выборгский филиал обратились за помощью по различным направлениям около 60 человек. Еще один этап высвобождения ожидается в организации в феврале. Это будут мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. В случае полной ликвидации предприятия такая процедура предусмотрена трудовым законодательством.

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