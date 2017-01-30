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C 1 февраля увеличивается срок действия абонементных билетов на электричку

30.01.2017 17:13

ElektrichkaС 1 февраля 2017 года вводятся в обращение абонементные билеты «Ежедневно» и «Рабочего дня» на пригородные электропоезда всех категорий, в том числе скоростные электропоезда «Ласточка», сроком действия 2, 3, 4, 5, 6, 12 месяцев и 60, 90, 120, 150, 180, 360 дней. Об этом сообщает пресс-служба СЗППК.
Покупка абонементных билетов позволяет пассажирам, регулярно пользующимся пригородным железнодорожным транспортом, сэкономить время и средства.
Услуга по приобретению абонементных проездных документов доступна во всех кассовых окнах. Оформление абонементных билетов всех видов производится на бесконтактных смарт-картах (БСК) ОАО «СЗППК».

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