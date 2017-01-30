Квитанции за услуги ЖКХ на двух листах получили жители Выборга
Квитанции нового образца поступили жителям Выборгского района из Единого информационно-расчетного центра Ленобласти. Вместо одного документа собственники квартир получили два. Это связано с тем, что с 1 января плата за холодную воду осуществляется напрямую ресурсоснабжающему предприятию. В Выборге это «Выборгский водоканал». Холодное водоснабжение и водоотведение оплачивается теперь по отдельной квитанции. А суммы в «жировках» «Управляющей компании по ЖКХ» уменьшены. Из коммунальных услуг у предприятия остались только отопление и горячее водоснабжение.
Разъяснения для абонентов со ссылками на законодательные акты Российской федерации, регламентирующие нововведение, распечатаны на обратной стороне январских квитанций.
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