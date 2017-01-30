Операционный офис «Балтийского банка» в Выборге закрывается

30.01.2017 10:36

«Балтийский банк» закроет операционный офис в Выборге. Речь идет о филиале на ул. Крепостной, 25/27. Последний день обслуживания юридических лиц – 3 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте финансового учреждения. Обслуживать физических лиц операционный офис «Выборгский» ПАО «Балтийский Банк» будет до 30 марта включительно. С 31 марта клиентам следует обращаться в дополнительный офис «Отделение «Центральное» в Петербурге.