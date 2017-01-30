Дорожные работы на «Скандинавии» ограничат движение в сторону Выборга

30.01.2017 09:48

В понедельник, 30 января, на трассе «Скандинавия» ограничено движение в сторону Выборга на участке 52 – 65 км. С 8 до 20 часов здесь ведутся дорожные работы. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Севзапуправтодор».