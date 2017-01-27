Пассажиры петербургского метро не смогут избежать металлодетектора

27.01.2017 11:09

К апрелю этого года все станции Санкт-Петербургского метрополитена оборудуют барьерами, которые перекроют вход на платформу в обход металлодетекторов. Эта мера должна повысить безопасность метро. Об этом пишет Конкретно.ру.

Реализация новой программы безопасности метрополитена идет с прошлого года. На данный момент большинство станций уже оборудованы такими барьерами.

Для граждан, имеющих кардиостимуляторы и металлические импланты, а также для людей на инвалидных колясках предусмотрят специальную кнопку, нажатие которой будет вызывать сотрудника службы безопасности. Он обязан проверить у пассажира наличие медицинских документов и обследовать его вручную. К сожалению, при отсутствии справки человек с имплантом вынужден будет перестроить свой маршрут в обход метро.