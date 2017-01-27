Поздравление Сергея Бебенина с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27.01.2017 09:36

Уважаемые ленинградцы!

27 января – особая дата в нашей истории: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день 73 года назад Ленинград был окончательно освобожден от вражеской блокады, которая длилась долгих 900 дней.

Блокада – это одна из самых важных страниц и в истории Ленинградской области. Более полутора миллионов человек, в том числе жители Ленинградской области, участвовали в ожесточенных сражениях за Ленинград, в обороне города, в его обеспечении продовольствием и боеприпасами.

Бессмертен подвиг ленинградцев в грозную пору Великой Отечественной войны. Ничто не сломило их железной воли и патриотического духа. Девятисотдневная защита осажденного города - это легендарная повесть мужества и героизма, которая навсегда останется в памяти поколений.

В этот святой для нас день мы низко кланяемся тем, кто пережил эти страшные дни и ночи, кто с оружием в руках защищал Ленинград, кто трудился в осажденном городе!

Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного Ленинграда!

С праздником вас, дорогие ленинградцы и петербуржцы!

Желаю крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин