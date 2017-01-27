Поздравление Сергея Бебенина с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Уважаемые ленинградцы!
27 января – особая дата в нашей истории: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день 73 года назад Ленинград был окончательно освобожден от вражеской блокады, которая длилась долгих 900 дней.
Блокада – это одна из самых важных страниц и в истории Ленинградской области. Более полутора миллионов человек, в том числе жители Ленинградской области, участвовали в ожесточенных сражениях за Ленинград, в обороне города, в его обеспечении продовольствием и боеприпасами.
Бессмертен подвиг ленинградцев в грозную пору Великой Отечественной войны. Ничто не сломило их железной воли и патриотического духа. Девятисотдневная защита осажденного города - это легендарная повесть мужества и героизма, которая навсегда останется в памяти поколений.
В этот святой для нас день мы низко кланяемся тем, кто пережил эти страшные дни и ночи, кто с оружием в руках защищал Ленинград, кто трудился в осажденном городе!
Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного Ленинграда!
С праздником вас, дорогие ленинградцы и петербуржцы!
Желаю крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин