8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

26 января – Международный день таможенника

26.01.2017 12:39

den tamozhennikaСегодня отмечается Международный день таможенника. Именно в этот день в 1953 году в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества. Затем он был переименован во Всемирную таможенную организацию.
Выборгская таможенная служба была создана в 1940 году. Её сотрудники осуществляют круглосуточную деятельность известных всему миру пунктов пропуска. Благодаря выборгским таможенникам на высоком профессиональном уровне обеспечивается контроль всех транспортных потоков региона.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Января 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»