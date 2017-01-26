26.01.2017 12:39

Сегодня отмечается Международный день таможенника. Именно в этот день в 1953 году в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества. Затем он был переименован во Всемирную таможенную организацию.

Выборгская таможенная служба была создана в 1940 году. Её сотрудники осуществляют круглосуточную деятельность известных всему миру пунктов пропуска. Благодаря выборгским таможенникам на высоком профессиональном уровне обеспечивается контроль всех транспортных потоков региона.