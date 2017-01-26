Выборгских школьников и педагогов чествовали в Леноблизбиркоме

26.01.2017 12:03

Торжественная церемония награждения победителей 19-й региональной олимпиады по избирательному праву и 12-го конкурса среди студентов и аспирантов на лучшую работу по вопросам избирательного права проходила 25 января. Глава Леноблизбиркома Владимир Журавлев отметил, что одной из главных задач таких мероприятий является привлечение внимания молодежи к общественно-политическим процессам в нашей стране.

Третье место среди учащихся 10-х классов занял ученик школы № 37 города Выборга Дмитрий Толстихин.

Среди одиннадцатиклассников лучшей стала ученица гимназии Дарья Слабожанинова.

Почетными дипломами Леноблизбиркома были отмечены и педагоги – научные руководители работ победителей. В их числе Марина Захарова из 37-й школы и Ирина Ловрякова из Выборгской гимназии.

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