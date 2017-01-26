Курс «Электронный гражданин Ленобласти» появился на портале госуслуг

26.01.2017 10:57

Выборжцы могут пройти видеокурс «Электронный гражданин Ленинградской области».

На региональном портале государственных и муниципальных услуг появился гид для обучения пользованием сервисами электронного правительства. На него можно перейти по кнопке «Помощь». Программа создана при участии комитета по связи и информатизации Ленобласти. Короткие обучающие видеоролики в доступной форме рассказывают, как получить государственную услугу на портале.