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Курс «Электронный гражданин Ленобласти» появился на портале госуслуг

26.01.2017 10:57

gosuslugiВыборжцы могут пройти видеокурс «Электронный гражданин Ленинградской области».
На региональном портале государственных и муниципальных услуг появился гид для обучения пользованием сервисами электронного правительства. На него можно перейти по кнопке «Помощь». Программа создана при участии комитета по связи и информатизации Ленобласти. Короткие обучающие видеоролики в доступной форме рассказывают, как получить государственную услугу на портале.

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