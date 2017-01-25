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Продлен запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции

25.01.2017 11:45

RospotrebnadzorЗапрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции продлили. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Ведомство предложило продлить ограничения на 60 дней. Премьер Дмитрий Медведев поддержал эту инициативу. Добавим, запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции ввели 26 декабря сроком на 30 дней. Это произошло после массового отравления средством для ванн «Боярышник».
Межу тем, стеклоомывающую жидкость с завышенным содержанием метанола Роспотребнадзор обнаружил и в торговых точках Ленобласти. В двух магазинах Ломоносовского района проверяющие арестовали две партии некачественной продукции. Содержание ядовитого вещества в ней было превышено более чем в 200 раз.
Всего на территории области выявлено шесть объектов торговли, осуществлявших реализацию опасной для жизни и здоровья человека продукции. 574 литра стеклоомывающей жидкости, содержащей метанол, арестовано.
Региональное управление Роспотребнадзора призывает жителей области сообщать об известных им фактах реализации данной продукции. В ведомстве работает телефон горячей линии – (812) 365-47-05.

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