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Мероприятия ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

25.01.2017 10:14

Blokada otkrytkaВ Выборгском районе проходят мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Так, 25 и 26 января в 16 часов 30 минут в выставочном зале «Выборг – город воинской славы» будут организованы литературно-музыкальная композиция и выставка. Напомним, зал находится в помещении Дома молодёжи на ул. Димитрова, 5.
27 января торжественное мероприятие состоится в городском Дворце культуры. Здесь. Почетными гостями праздника станут защитники и жители блокадного Ленинграда. С 14 часов будет играть духовой оркестр, развернута тематическая выставка фотографий и документов. В 15 часов начнется само торжество. Официальную часть продолжит театрализованный концерт с участием творческих коллективов. Вход свободный.

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