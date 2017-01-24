Выборгские пенсионеры и школьники получили льготы на посещение бассейна
Вопрос с льготами на посещение бассейна решен. С 1 февраля услуги, оказываемые МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс «Фаворит» пенсионерам по возрасту и школьникам (посещение бассейна, зал настольного тенниса), как и прежде, будут предоставляться по специальным ценам.
Как сообщили нам в пресс-службе администрации Выборгского района, при разовом посещении учреждения и для оформления абонемента необходимо предъявить: школьникам - справку с места учебы с фотографией (для школьников старше 14 лет), пенсионерам по возрасту - пенсионное удостоверение, паспорт.
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