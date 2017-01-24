1951 малыш появился на свет в выборгском роддоме в 2016 году
Десять пар двойняшек появились на свет в минувшем году в роддоме города Выборга. Всего в 2016-м здесь приняли 1951 малыша. Количество родов увеличилось почти на полсотни по сравнению с предыдущим годом. Перинатальная смертность в выборгском родильном доме ниже среднеобластной. А число преждевременных родов сократилось, составив 85 случаев.
К положительным тенденциям главный врач Выборгского родильного дома Светлана Шевченко отнесла и значительное сокращение числа ВИЧ-инфицированных рожениц. В прошлом году их было 27. Кроме того, число случаев отказа от младенцев существенно снизилось – до трёх за год.
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