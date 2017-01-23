Школа № 13 наиболее популярна у родителей будущих первоклассников

23.01.2017 09:46

Около половины родителей будущих первоклассников подали заявления на зачисление детей в образовательные учреждения Выборгского района. Напомним, документы от них начали принимать 16 января.

За неделю подано примерно 900 заявлений от родителей или законных представителей будущих первоклассников. Как и ожидалось, наибольший ажиотаж наблюдается в Выборге. Здесь документы подали около семисот человек.

Рейтинг учреждений, пользующихся наибольшей популярностью у пап и мам будущих школьников, на сегодня выглядит следующим образом: в лидерах школа № 13, на втором месте – школа № 10, третье – за школой № 7. На 4-й и 5-й позициях гимназия № 11 и выборгская гимназия соответственно.

Напомним, в будущем учебном году в Выборгском районе за парты сядут около 1 900 первоклассников.