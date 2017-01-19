В России создан Федеральный реестр инвалидов

19.01.2017 15:51

«Федеральный реестр инвалидов» заработал в России с нового года, сообщается на сайте Уполномоченного по правам человека в 47 регионе. В нем содержатся сведения, находящиеся в информационных системах федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, Пенсионного фонда, Роструда, Минздрава, Министерства образования и другие. В частности, реестр поможет в трудоустройстве людей с ограничениями здоровья. Данные позволят выявить категории инвалидов, для которых характерны проблемы при устройстве на работу, причем еще до обращения гражданина в службу занятости.