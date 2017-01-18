Директора выборгской компании оштрафовали за нарушение трудового законодательства

18.01.2017 10:00

Директор ООО «Интертехсервис» оштрафован за нарушение трудового законодательства и невыплату в установленный срок заработной платы.

Нарушения в деятельности компании были выявлены Выборгской городской прокуратурой в ходе проведенной проверки в декабре 2016 года. Об этом нам сообщили в надзорном ведомстве. Руководитель ООО «Интертехсервис» признан виновным в совершении административных правонарушений, ему назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 13 416 руб.