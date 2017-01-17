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Льготников-очередников просят срочно пройти перерегистрацию

17.01.2017 16:30

Klyuchi DverКомитет по ЖКХ, благоустройству и реализации жилищных программ администрации Выборгского района просит до 1 апреля 2017 года пройти перерегистрацию очереди льготников, вставших на учет нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005-го.
К льготным категориям граждан относятся: инвалиды I и II группы, ветераны, вынужденные переселенцы и переселенцы из районов Крайнего Севера, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и переселенцы из зоны ЧАЭС, военнослужащие, уволенные в запас.
При себе необходимо иметь следующие документы:
• справка формы № 9
• выписка из финансового лицевого счета (оплата коммунальных услуг)
• документы, подтверждающие льготы (оригиналы + копии)
Обращаться по адресу: г. Выборг, ул. Крепостная, д.35 б, каб. № 1.
Прием граждан проводится по вторникам с 9 до 13 часов и по четвергам с 14 до 18 часов.
Справки по телефону 2-58-50, 99-869.

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