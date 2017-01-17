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Спасатели обеспечат безопасность во время крещенских купаний

17.01.2017 10:55

Kreschenie ProrubВ ночь с 18 на 19 января состоится празднование Крещения Господня. Обеспечивать безопасность верующих в местах массовых купаний будут сотрудники МЧС.
Возле официально разрешенных мест купания будет организовано дежурство сотрудников ГИМС, пожарно-спасательных подразделений и других экстренных служб. Кроме того, инспекторы ГИМС будут патрулировать водные объекты, выявлять несанкционированные места купаний для предотвращения несчастных случаев.
По статистике, за последние годы во время крещенских купаний в Ленинградской области трагических случаев не было. Однако всем желающим окунуться в ледяную прорубь перед купанием стоит оценить свои возможности и состояние здоровья. Купание противопоказано для людей с сердечнососудистыми, кожными, онкологическими, простудными заболеваниями.

Места крещенских купаний на территории Выборгского района:

• пос. Рощино, левый берег реки Рощинка (за братским захоронением)
• п. Советский, р-н, ул. Спортивная, Выборгский залив,
• г. Выборг, бухта Салакка-Лахти, наб. 40-летия ВЛКСМ
• пос. Сосновый Бор, пруд монастыря Оптина пустынь
• г. Приморск, ул. Заводская, 9, территория яхт-клуба

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