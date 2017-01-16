В Выборге не соблюдаются сроки замены лифтов по программе капремонта

16.01.2017 17:47

Администрация Выборгского района Ленобласти обратилась в Фонд капремонта по поводу несоблюдения сроков исполнения работ по замене лифтов в Выборге. Подрядчик должен был заменить лифты на Садовой, 11; Приморской,15 и Северной, 8 в рамках краткосрочной программы капремонта 2016 года. Расширенное совещание, на которое были приглашены представители Фонда капремонта, Дирекции единого заказчика Ленинградской области и подрядной организации, состоялось 12 января в Выборге. Со стороны Выборгского района присутствовали представители комитета по ЖКХ районной администрации, Управляющей компании по ЖКХ и ООО «Лифтремонт».

По итогам совещания назначены новые сроки завершения работ по замене лифтового оборудования. Фонд капремонта потребовал от исполнителя регулярно предоставлять информацию о ходе работ. Кроме того, Выборгский район настаивает на проведении экспертизы перед вводом объектов в эксплуатацию.

Представители Фонда капитального ремонта рекомендовали подрядной организации осуществить экспертизу по оценке соответствия лифтов специальным требованиям безопасности.