В 2017 году в 43 домах Выборгского района начнется капитальный ремонт

12.01.2017 16:40

В краткосрочную региональную программу капремонта на 2017 год вошли пять муниципальных образований Выборгского района.

В Выборге капремонта ожидают 12 домов по адресам: пр. Ленина, 6; Московский проспект, 7; пр. Суворова, 9; Речная, 2; Большая Гвардейская, 2; Крепостная, 39; Крепостная, 49; Мира, 3; Некрасова, 9; Первомайская, 6; Приморская, 15; Северная, 12.

На Ленина, 6 и Северной, 12 на 2017 год предусмотрены только проектные работы.

Основные виды работ - ремонт крыш, фасадов, сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, систем водоотведения, лифтового оборудования; установка коллективных (общедомовых) приборов учета.

В Каменногорском городском поселении список домов, подлежащих капремонту, включает 16 адресов.

В Каменногорске: ул. Железнодорожная, №№ 4 и 6; Ленинградское шоссе, 78; Ленинградское шоссе, 40-а; Ленинградское шоссе, 56;

В поселке Пруды: ул. Заозерная, 5а, Заозерная, 5б и Заозерная, 5в;

В поселке Возрождение — семь домов: №9; № 10; № 23; № 24; № 25; № 26; № 27;

В поселке Свободное - № 180.

Предусмотренные виды работ: ремонт крыш, фасадов, проектные работы.

В Рощинском городском поселении запланирован капремонт домов по шести адресам: №№ 50; 52а; 54 на ул. Железнодорожной и №№ 1, 2, 3 на улице Привокзальной.

Запланированы проектные работы.

В Селезневском сельском поселении в программу попали шесть адресов. В пос. Селезнево - переулок Свекловичный, 10; ул. Центральная, 15; в пос. Кравцово - дом № 3; в пос. Кондратьево – дом № 1; в пос. Лужайка - дома № 9 и 10. Здесь будут вестись проектные работы.

В Светогорском городском поселении - три адреса: ул. Гарькавого, 8; ул. Красноармейская, 20; ул. Лесная, 5.

Предусмотренные виды работ - ремонт лифтов, проектные работы.

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