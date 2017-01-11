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С 1 февраля для замены прав можно обращаться в МФЦ

11.01.2017 10:42

MFCС 1 февраля в России упростится замена прав для водителей. Ехать в ГИБДД теперь не обязательно. Водительское удостоверение можно будет получить в МФЦ.
Напомним, 14 января 2016 года на заседании Правительства РФ было принято решение осуществлять замену прав не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах по обслуживанию населения.
3 августа 2016 года опубликовано постановление Правительства РФ, согласно которому услуга замены прав заработает во всех МФЦ с 1 февраля 2017 года.

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