С 1 февраля для замены прав можно обращаться в МФЦ

11.01.2017 10:42

С 1 февраля в России упростится замена прав для водителей. Ехать в ГИБДД теперь не обязательно. Водительское удостоверение можно будет получить в МФЦ.

Напомним, 14 января 2016 года на заседании Правительства РФ было принято решение осуществлять замену прав не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах по обслуживанию населения.

3 августа 2016 года опубликовано постановление Правительства РФ, согласно которому услуга замены прав заработает во всех МФЦ с 1 февраля 2017 года.