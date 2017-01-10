Выборгские участковые ответят на вопросы горожан 16 января
10.01.2017 10:49
Участковые уполномоченные полиции будут держать ответ перед населением Выборгского района. 16 января они отчитаются об итогах работы за минувший год и ответят на вопросы граждан. Встреча пройдёт в здании выборгского отдела ГИБДД по адресу ул. Шестакова, 28. Начало в 18 часов. Приглашаются все желающие.
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