Выборгские участковые ответят на вопросы горожан 16 января

10.01.2017 10:49

Участковые уполномоченные полиции будут держать ответ перед населением Выборгского района. 16 января они отчитаются об итогах работы за минувший год и ответят на вопросы граждан. Встреча пройдёт в здании выборгского отдела ГИБДД по адресу ул. Шестакова, 28. Начало в 18 часов. Приглашаются все желающие.