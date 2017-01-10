16 января начинается прием электронных заявлений на зачисление в 1 класс
Прием документов на поступление в первые классы общеобразовательных организаций Ленинградской области будет проходить по предварительной записи. Об этом напоминают специалисты областного комитета общего и профессионального образования.
Электронные заявления следует самостоятельно подать в срок с 16 января по 30 июня 2017 года на портале «Образование Ленинградской области» или на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, а также с помощью специалистов МФЦ. С перечнем необходимых документов, нормативных правовых актов и другой информацией можно ознакомиться на сайте Комитета общего и профессионального образования.
По вопросам приема детей в государственные и муниципальные общеобразовательные организации жители Выборгского района могут обращаться в районный комитет по образованию по телефону 8 (81378) 3-58-74 или в областной комитет общего и профессионального образования по телефонам 8 (812) 579-28-77; 8 (812) 273-19-86.
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