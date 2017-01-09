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На сайте администрации Выборгского района появилась Доска почета

09.01.2017 09:56

Doska PochetaАдминистрация Выборгского района Ленинградской области запустила новый проект. На ее официальном портале появилась районная Доска почета. Как рассказал глава администрации Геннадий Орлов, «Мы решили пойти навстречу руководителям общественных организаций, предприятий, выступающих с инициативой создания Доски почета районного масштаба. Реализуя проект, мы стремимся отметить добросовестный труд наших земляков. Учитывая современные реалии, когда Интернет стал одним из основных источников информации, мы размещаем соответствующий раздел на портале vbglenobl.ru, чтобы каждый мог гордиться своим родственником, другом или коллегой».
Кандидатов могут выдвинуть все предприятия и организации, независимо от сферы деятельности. Требования к участникам просты: ответственный, исполнительный работник или человек с активной жизненной позицией, независимо от статуса и стажа трудовых лет. Важно, чтобы выдвижение происходило коллегиально, с учетом мнения всего трудового коллектива.
Если вы готовы выдвинуть своих сотрудников на Доску почета, обращайтесь в пресс-службу администрации Выборгского района по телефонам: 2-83-63; 2-18-02.

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